Milan, le ultime sul recupero di Leao: cosa filtra da Milanello

Il Milan può finalmente intravedere un raggio di luce in un momento delicato della stagione. Dopo settimane di apprensione, infatti, arrivano segnali incoraggianti sul fronte degli infortunati: Rafael Leão, uno dei pilastri della squadra rossonera, sta recuperando dal suo infortunio al polpaccio destro. L’attaccante portoghese, fermo dalla problema con il Bari che lo ha costretto a saltare diverse partite, ha intensificato il lavoro personalizzato negli ultimi giorni e, secondo quanto trapela da Milanello, è ormai sulla strada del pieno recupero. La notizia più attesa dai tifosi riguarda il suo imminente rientro in gruppo: già dalla prossima settimana Leão dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, passo decisivo verso la convocazione ufficiale.
Le sensazioni
Il Milan, che ha sofferto parecchio la sua assenza in termini di imprevedibilità e velocità in attacco, spera di riabbracciarlo il prima possibile. Allegri, prudente ma fiducioso, punta ad averlo al meglio per i prossimi scontri. Le qualità del numero 10, fondamentali nell’aprire le difese più chiuse, rappresentano un’arma irrinunciabile per i rossoneri. Con il suo ritorno, l’intero reparto offensivo potrebbe beneficiare di nuove soluzioni e maggiore brillantezza. L’entusiasmo dei tifosi cresce, consapevoli che la presenza di Leão può cambiare l’inerzia delle partite. Il countdown verso il suo rientro è ufficialmente iniziato.