Milan, le ultime news su un giovane belga finito nel mirino dei rossoneri

MILANO – Il Milan continua a lavorare anche per il futuro. L’attività di scouting del club meneghino non si ferma e non pensa soltanto al presente. Dal Belgio infatti arrivano nuove notizie sul Diavolo. Secondo hln.be il centrocampista maliano Ismaila Coulibaly, sarebbe finito nei radar di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Notizie Milan – Puntato il primo rinforzo per la prossima stagione

Il giocatore classe 2000 però non è un innesto previsto per questa finestra di mercato, il giovane infatti è in prestito al Beerschot, ma di proprietà dello Sheffield United. Non sono ancora state rivelate le possibili cifre dell’operazione, ma questa notizie dimostra, come se cene fosse ancora bisogno come il Diavolo sia molto attento ai giovani talenti che giocano in Europa. La speranza è che il giovane possa ripercorrere le tappe che hanno portato Pierre Kalulu, arrivato quest’estate dal Lione, a giocare in prima squadra, sia in Europa League, che in campionato.

Chi è Ismaila Coulibaly, nome nuovo del mercato del Milan

Cinque goal nella Jupiler Pro League, in 12 presenze complessive, in questa stagione. Numeri importanti vista soprattutto la giovane età del calciatore che è riuscito ad attirare le attenzioni di un club importante come il Milan. Un possibile colpo in prospettiva quindi, che si unisce alle voci che vedono i rossoneri concentrati anche sui possibili arrivi di Meite, ormai davvero vicino al club meneghino, e di un centrale difensivo, a Milanello nel prossimo futuro. Oltre alle voci su un attaccante, con Mario Madzukic in pole position. E non vanno scordate le trattative per le possibili cessioni, la Fiorentina, infatti, ha alzato il pressing per Andrea Conti. Due uscite che potrebbe libereranno due posti in squadre. Proprio i due innesti che il Milan vuole chiudere nel prossimo periodo.