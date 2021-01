Milan, le ultime news su Mattia Zaccagni non inducono all’ottimismo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’Hellas Verona continua a sfornare talenti. Era stato così nella passata stagione, quando la squadra di Ivan Juric si è affermata come la vera sorpresa della Serie A e tra la scorsa sessione invernale e quella estiva, molti dei migliori talenti della squadra gialloblù hanno cambiato maglia, a peso d’oro. Kumbulla alla Roma, Amrabat alla Fiorentina, Pessina è tornato all’Atalanta e Rrahmani al Napoli.

News Milan, Zaccagni saluta il Verona, ma a fine stagione

Quest’anno la squadra del presidente Setti si sta confermando su alti livelli, con altri giocatori sugli scudi. Uno di questi è sicuramente Mattia Zaccagni. Il centrocampista a 25 anni ha raggiunto probabilmente la sua maturità calcistica, mettendo in mostra tutto il suo talent e tante squadre avevano messo gli occhi su di lui. Tra queste c’era anche il Milan, che pensava al calciatore non per gennaio, ma a per la prossima stagione. Il Diavolo però ha fin da subito dovuto fare i conti con la concorrenza, anche la Lazio seguiva il ragazzo, ma a spuntarla dovrebbe essere stato il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società partenopea sarebbe ormai a un passo da Zaccagni, con buona pace degli altri club. Operazione da 14 milioni di euro, con il giocatore che resterebbe in veneto fino al termine della stagione, come è accaduto con Rrahmani giusto un anno fa, o come fatto con Petagna, acquistato in inverno, ma arrivato a Castel Volturno solo a giugno.

Perso Zaccagni il Milan può comunque consolarsi

Mattia Zaccagni quindi per il Milan è praticamente sfumato, più veloce il Napoli nel trovare un accord con il Verona. I rossoneri però possono sempre consolarsi. A fine stagione infatti tornerà dal prestito alla Spezia Tommaso Pobega. Finora la sua prima stagione in Serie A è stata davvero ottima, con 3 reti messe a segno, l'ultima al San Paolo, proprio contro gli uomini di Gattuso. Stefano Pioli valuterà la crescita del prodotto del vivaio del Diavolo con calma a Milanello. Ma non è escluso che possa restare nella rosa della prossima stagione.