Milan, le top news di giornata

Le ultime da Milanello e la situazione infortunati: i tempi di recupero e chi può tornare a disposizione già contro il Sassuolo.

Proseguono gli allenamenti in casa Milan in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Nel frattempo arrivano novità importanti dal fronte infortuni: ecco le ultime.

Situazione infortunati: quando tornano i rossoneri

Già nella giornata di ieri sono arrivate indicazioni dall’infermeria: sono quattro al momento i giocatori rossoneri alle prese con qualche noia fisica, ma per tutti non dovrebbe mancare molto al rientro in campo.

L’ultimo a essersi fermato è Rafa Leao, uscito malconcio nell’ultima partita contro il Torino. Per fortuna sono state escluse lesioni muscolari e potrebbe rientrare già per la Supercoppa, anche se sarà costretto a saltare la prossima gara con il Sassuolo.

Chi invece potrebbe recuperare proprio per domenica è Fofana: si era fermato nel match di campionato contro la Lazio, ha saltato la Coppa Italia e la sfida col Torino, ma dovrebbe essere recuperabile. Ieri non si è allenato col gruppo, ma potrebbe rientrare tra oggi e domani, visto che è comunque ristabilito.

Buone notizie arrivano anche da Gimenez e Athekame, quelli fermi da più tempo: Gimenez da un mese e mezzo, Athekame da circa un mese. Per entrambi il rientro si avvicina. Ieri Gimenez ha ripreso a correre e il problema alla caviglia sembra ormai superato. Athekame, alle prese con un fastidio al polpaccio, è quasi a posto anche lui.

Massimiliano Allegri potrebbe dunque avere la rosa al completo per l’impegno di Supercoppa.