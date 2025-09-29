Milan, le top news di giornata

Il Milan oggi si gode la grande vittoria di ieri sera contro il Napoli, un successo che, anche se il campionato è appena iniziato, candida già i rossoneri alla corsa per lo scudetto. Sono inoltre attese novità dal Consiglio comunale sul tema San Siro.
Il trionfo del Milan
Il Milan ha battuto i campioni in carica con una prova convincente: 2-0 fino all’episodio del rigore e dell’espulsione di Estupinan, poi grande sacrificio e compattezza di tutta la squadra per difendere il risultato. A Milanello è prevista oggi una seduta defaticante per chi ha giocato, mentre gli altri si alleneranno regolarmente.
Novità attese su San Siro
Oggi si attendono notizie anche sul fronte San Siro: il consiglio comunale dovrebbe infatti votare sulla vendita dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter, un passaggio fondamentale per far avanzare l’iter legato alla costruzione del nuovo impianto a Milano.