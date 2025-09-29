Milan, le top news di giornata

Oggi allenamento a Milanello dopo la vittoria sul Napoli. Sul fronte stadio, il Consiglio comunale voterà per decidere il futuro di San Siro

Il Milan oggi si gode la grande vittoria di ieri sera contro il Napoli, un successo che, anche se il campionato è appena iniziato, candida già i rossoneri alla corsa per lo scudetto. Sono inoltre attese novità dal Consiglio comunale sul tema San Siro.

Il trionfo del Milan

Il Milan ha battuto i campioni in carica con una prova convincente: 2-0 fino all’episodio del rigore e dell’espulsione di Estupinan, poi grande sacrificio e compattezza di tutta la squadra per difendere il risultato. A Milanello è prevista oggi una seduta defaticante per chi ha giocato, mentre gli altri si alleneranno regolarmente.

Novità attese su San Siro

Oggi si attendono notizie anche sul fronte San Siro: il consiglio comunale dovrebbe infatti votare sulla vendita dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter, un passaggio fondamentale per far avanzare l’iter legato alla costruzione del nuovo impianto a Milano.