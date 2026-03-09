Milan, le top news di giornata

Il Milan vince il derby e si porta a -7 dall’Inter: decisivo Estupinan, polemiche per il fallo di mano di Ricci.

È il giorno dopo la vittoria rossonera nel derby: il Milan batte per la seconda volta i cugini in stagione e ora si porta a -7 di distanza. Come ribadito da Allegri nel post partita, l’Inter resta la favorita assoluta per lo scudetto, ma il Milan ora di fatto mette un po’ di pressione ai nerazzurri che hanno ancora qualche partita difficile da affrontare e, con 10 gare rimaste, non è impossibile pensare ad una rimonta.

Decisiva la rete dell’uomo forse meno atteso, Pervis Estupinan, schierato titolare per sostituire l’acciaccato Bartesaghi ma che, proprio nella sfida più importante, si è fatto trovare pronto segnando – parole sue – la rete più importante della sua carriera.

Polemiche nerazzurre per un presunto fallo di mano in area di Ricci, episodio molto controverso che ha messo in difficoltà anche commentatori arbitrali e moviolisti: per alcuni era punibile, per altri no.

Ora per il Milan, come dichiarato da Allegri, raggiunti i 60 punti l’obiettivo diventano i 70, guardando però un passo alla volta. Intanto, con un +10 dal quinto posto, la zona Champions sembra abbastanza blindata, una sicurezza che consente di fare anche un pensierino a guardare più in alto. La prossima sarà contro la Lazio, sfida difficile all’Olimpico, tra l’altro con il Milan che dovrà fare a meno di Rabiot, squalificato dopo l’ammonizione di ieri.