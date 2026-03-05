Milan, le top news di giornata

Le ultime dal Milan tra preparazione al derby e mercato: le condizioni di Bartesaghi, gli assenti e lo stallo per André del Corinthians.

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista del derby con l’Inter di domenica sera. Vediamo ora le ultime novità provenienti da Milanello e non solo.

Verso il derby: le ultime da Milanello

Tra oggi e domani verrà effettuato un provino decisivo per testare le condizioni di Davide Bartesaghi: c’è da capire se il terzino potrà essere a disposizione o meno dopo il risentimento muscolare accusato nel finale a Cremona. In caso di forfait è pronto a sostituirlo Pervis Estupinan sulla fascia sinistra. Sta per tornare in gruppo invece Santi Gimenez, ormai alle battute finali del suo recupero post operazione alla caviglia, ma in ottica derby non ci sarà, così come Loftus-Cheek e Gabbia.

Stallo per André

Per quanto riguarda invece il mercato, segnaliamo lo stallo totale al momento per il brasiliano André del Corinthians. Il presidente del club ha infatti rifiutato l’offerta rossonera chiedendo una cifra più alta. Da capire se il Milan vorrà fare ricorso alla FIFA avvalendosi dei documenti già firmati oppure aumentare l’offerta, ma se le cose dovessero rimanere così la trattativa si può considerare saltata.