Milan, Pioli parla su Chiesa, Tonali, Bakayoko e sulla difesa

Milan, Pioli parla del mercato rossonero

MILANO – Durante le sue interviste a SportMediaset, SkySport e MilanTV, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato anche (e tanto) del mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi d’attualità in casa milanista: “Lavoro in perfetta sintonia con la società. La proprietà si è detta pronta a migliorare la squadra, se ci sarà l’occasione non ci faremo trovare impreparati”.

SU BRAHIM DIAZ: “Si vede che è un giocatore di buone qualità tecniche, lavora bene la palla con entrambi i piedi. Bisogna dargli i tempi necessari per capire il nostro calcio, che è diverso da quello spagnolo. Ha qualità importanti ma dobbiamo lavorare. Credo che a lui serva giocare per capire le nostre posizioni e i nostri principi di gioco e soprattutto per capire il calcio italiano. E’ arrivato solamente ieri e ha fatto un mezzo allenamento con noi. Credo che ci vorrà un po di tempo, ma sicuramente ha delle qualità”

SULLA DIFESA: “In questo momento abbiamo fuori Romagnoli, Musacchio e Conti, siamo tirati. Sono in costante contatto con l’area tecnica e la società, il mercato è ancora lungo, vedremo che situazioni si potranno creare”.

SU CHIESA: “Si scrivono tante cose in questo periodo, dobbiamo leggere poco e lavorare tanto perché sarà un inizio difficile. Sarà una partita non semplice da affrontare con determinazione”.

SU BAKAYOKO: “State parlando con l’interlocutore sbagliato. Parlo dei giocatori che ho a disposizione”.

SU TONALI: “Sarò soddisfatto, se sarà così”.

SU COSA MIGLIORARE: “Noi siamo preparati a migliorare la squadra e se ci sarà occasione di migliorare gli interpreti che abbiamo con giocatori di qualità, si ha più possibilità di vincere e di fare bene. Ci aspetta una stagione importante e difficile per competere in Italia con avversari che si stanno rinforzando e che sono sicuramente forti. Il mercato è solamente l’inizio e quindi fino ai primi di ottobre dobbiamo rimanere concentrati”.