Milan, le parole di Eusebio Di Francesco sui rossoneri

MILANO – Il Milan e il Cagliari. Le due squadre si affronteranno in campionato, nel nuovo turno della Serie A, lunedì sera. Partita importantissima sia per i rossoneri che per i rossoblù. La squadra di Stefano Pioli vuole continuare la sua corsa scudetto, è attualmente la prima della classe con 40 punti in classifica e il titolo di campione d’inverno potrebbe arrivare già in questa giornata. Il Diavolo però dovrà fare i conti con le tantissime assenze, a cui si aggiungono anche Theo Hernandez e Calhanoglu, che non si sono allenati a Milanello. La loro presenza è a rischio per Cagliari. In dubbio anche Bennacer e Saelemaekers, sicuri assenti invece: Leao per squalifica, Gabbia per infortunio, Rebic e Krunic ancora positivi al Covid-19.

Il Cagliari a caccia di punti importantissimi la panchina di Di Francesco traballa.

La squadra rossoblù arriva alla gara in una situazione completamente differente, 16° posto in classifica e soli 14 punti conquistati fino a questo punto della stagione. La panchina di Eusebio Di Francesco traballa, anzi trema proprio. Una sconfitta potrebbe essere fatale per l’ex allenatore di Roma e Sassuolo, che arriva dall’avventura tutt’altro che felice a Genova, sponda Sampdoria.

Milan News – Di Francesco parla dei rossoneri e della prossima gara di campionato

“La gara di lunedì contro il Milan valutiamo diverse situazioni. Certamente metterò dentro giocatori di esperienza, anche se contro l’Atalanta i giovani si sono applicati e hanno fatto bene. Penso a lavorare, a preparare meglio questa gara. Ci vuole tempo ma so bene che nel calcio il tempo è tiranno:, ora dobbiamo puntare sulla concretezza, cercare quella sostanza attraverso i risultati che poi ti dà sicurezza e certezze. Spero che lunedì arrivi il risultato di prestigio, ho visto in passato tante squadre in difficoltà vincere partite contro il pronostico. In questo momento per noi è davvero troppo importante portare a casa dei punti”.

