Milan, le cessioni portano milioni: ecco il tesoretto ingaggi

Milan, quasi 36 milioni risparmiati

MILANO – In un momento di grave crisi sanitaria si avvertiranno conseguenze anche sull’economia del calcio; saranno difficili, infatti, colpi costosi e, quindi, bisognerà fare di necessità virtù. Il Milan, da questo punto di vista, sembra partire avvantaggiato: saranno 35,6 i milioni di euro che il club rossonero ricaverà da movimenti interni.

CESSIONI DEFINITE – Come riporta La Gazzetta dello Sport, le casse di via Aldo Rossi sono già state rimpinguate a gennaio con gli addii di Piatek (1,8 milioni), Suso e Reina (3 milioni netti ciascuno), Borini (2,5 milioni), Caldara (2,2) e Rodriguez (2,1): al lordo il ricavo totale è di 25,9 milioni di euro.

POSSIBILI PARTENZE – A questa cifra potrebbe aggiungersi, durante il mercato estivo, il risparmio ricavato dalle cessioni (a parametro zero) di Bonaventura (3,5 milioni) e di Biglia (6,2 milioni) e quella, al momento possibile, di Zlatan Ibrahimovic. In totale, dunque, il Milan avrebbe a disposizione 35,6 milioni di euro da spendere, magari, per l’acquisto di un top a centrocampo. E se fosse Tonali l’uomo giusto? CLICCA QUI>Continua a leggere per le ultime su Tonali al Milan

