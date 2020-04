Milan, se prendessi Tonali…

Milan, il profilo giusto è Tonali

MILANO – Il Milan che nascerà nella prossima stagione sarà fortemente caratterizzato dall’impronta Gazidis; il manager sudafricano, infatti, stabilirà, non appena le condizioni lo permetteranno, nuovo allenatore e nuova dirigenza sportiva, per poi lasciar lavorare i nuovi membri (senza dimenticare, comunque, la possibile permanenza dell’attuale DT Maldini) sul mercato. La strategia rossonera è, di fatto, già chiara: addio agli anziani della rosa (Ibrahimovic, Bonaventura e Biglia in primis), qualche cessione per far cassa e innesti di talento a costi accessibili.

PROFILO GIUSTO – Con queste linee guida, dunque, il nome che ci sembra più adatto è indubbiamente quello di Sandro Tonali. Classe 2000, il centrocampista del Brescia ha dimostrato di poter reggere benissimo la forza d’urto della Serie A, attestandosi come uno dei migliori nel suo ruolo per rendimento e costanza dello stesso; a premiarlo anche una statistica, la quale lo vede al pari del sei volte pallone d’oro Lionel Messi: sono quattro gli assist da palla inattiva in questa stagione per il giovane centrocampista, terzo in Europa insieme alla stella del Barcellona.

POSSIBILE OPERAZIONE – Tonali, quindi, rappresenterebbe la pedina perfetta per il nuovo Milan. Giovane, italiano, talentuoso, capace di sviluppare le due fasi di gioco, perfettamente compensabile con le caratteristiche di Bennacer. A questi “pro tecnici”, si stanno aggiungendo negli ultimi giorni anche dei “pro economici”; l’emergenza coronavirus, infatti, svaluterà i cartellini dei calciatori e quello di Tonali, sopratutto in caso di retrocessione del Brescia, non potrebbe andare oltre i 30-40 milioni di euro (cifra copribile, per esempio, con la cessione di Kessie) Al momento il Milan resta alla finestra, con la speranza di poter accedere al colpo – a nostro parere – adatto per vivere una nuova stagione migliore di quella attuale. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

⬇ NEL NOSTRO VIDEO RIASSUNTIVO TUTTE LE ULTIME NEWS SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC ⬇