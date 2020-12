Milan-Lazio, vigilia decisiva: e se Tonali non dovesse farcela…?

Milan, e se Tonali non dovesse farcela...?

MILANO – Domani alle 20:45 andrà in scena a San Siro l’ultimo atto a tinte rossonere del 2020. Il Milan si presenterà alla sfida contro la Lazio forte del primo posto in classifica, ma pieno zeppo di assenze; mancheranno, infatti, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia e Kessie, mentre si tenterà il disperato recupero di Rebic e Tonali.

Dopo il risentimento all’adduttore patito a Reggio Emilia, il numero 8 rossonero resta in dubbio per domani: sarà decisivo l’ultimo allenamento di oggi. Ma se non dovesse farcela… chi giocherà al fianco di Krunic?

– Calhanoglu adattato nei due di centrocampo con Brahim Diaz trequartista: questa sarebbe la soluzione più probabile.

– Calabria nei due di centrocampo e Dalot/Conti sulla fascia: il numero 2 ha già giocato a centrocampo, ma non è certo facile preparare tale mossa con così poche ore a disposizione