Milan-Lazio, statistiche e curiosità del 3 a 2 di San Siro

MILANO – (fonte: acmilan.com) Una vittoria splendida, arrivata proprio in pieno recupero grazie al solito Theo Hernández. Il 3-2 sulla Lazio ha un peso enorme nell’economia del campionato, e permette al Milan di chiudere in testa alla classifica prima della breve pausa di Natale. Ma torniamo alla sfida di San Siro, andando a leggere le nove curiosità prodotte dalla sfida.

1- 34 punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20.

2- Dopo il successo per 3-0 dello scorso luglio, il Milan ha vinto due partite di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione).

3- Il Milan è la seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).