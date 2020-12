Milan-Lazio, Inzaghi recupera Correa?

MILANO – Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Lazio di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport i capitolini avrebbero recuperato Joaquin Correa, dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare il match contro il Napoli. L’emittente satellitare riporta come l’argentino si stia regolarmente allenando in gruppo: se non ci saranno problemi l’ex Siviglia e Samp sarà a disposizione di Inzaghi per la partita di domani sera.

