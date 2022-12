Milan, Marko Lazetic oggi dal primo minuto contro il Liverpool?

Dopo la sconfitta contro i Gunners rimediata il 13 dicembre, il Milan ci riproverà oggi contro il Liverpool di Klopp allo stadio Al-Maktoum di Dubai . Il match visibile su DAZN alle h 16.30 (orario italiano) vedrà con ogni probabilità il giovane Marko Lazetic scendere in campo dal primo minuto. Un'importante occasione per farsi vedere. Il classe 2004 serbo farà da prima punta nel 4-2-3-1 deciso da Stefano Pioli . Era stato già chiamato in causa negli ultimi sprazzi di partita contro l' Arsenal . Mentre oggi per lui si paventa la possibilità di una maglia da titolare. Potrà subentrare Origi nel secondo tempo.

Riguardo le scelte di formazione mister Pioli potrebbe scegliere di mescolare un po' le carte rispetto alla prima amichevole svolta per dare possibilità un po' a tutti di farsi vedere. Il modulo sarà lo stesso usato per la prima amichevole con Tatarusanu tra i pali (nonostante la brutta prestazione contro l'Arsenal). In difesa si potrebbe vedere Thiaw(preferito a Tomori) assieme a Gabbia al centro della difesa. Sulle fasce ancora Kalulu e Pobega (in "prova" come terzino). Al centro del campo potrebbe esserci spazio per Krunic e Tonali. Sulla trequarti si riconferma il terzetto Saelemaekers,-Adli -Rebic, già collaudato. Come detto poi punta centrale nelle mani del giovane Lazetic. Mentre il commissario tecnico del Liverpool -Klopp- invece opterà per il 4-3-3 con: Kelleher in porta; in difesa Milner, Matip, Gomez e Robertson. Le chiavi del centrocampo affidate a Elliott, Bajcetic e Thiago. Infine l'attacco sarà formato da Salah, Firmino e Nunez.