AGGIUNGI "IL MILANISTA" AI TUOI PREFERITI!

https://www.google.com/preferences/source?q=ilmilanista.it

La rivoluzione del Milan è iniziata: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno fatto tabula rasa e avviato di fatto un nuovo corso in casa rossonera. In attesa di scoprire chi saranno i dirigenti e l’allenatore della prossima stagione, proviamo ora a parlare anche della rosa, cercando di individuare quei giocatori sui quali si può mettere maggiormente la mano sul fuoco riguardo ad una loro permanenza e alla loro centralità nel nuovo progetto.

Le certezze da cui può ripartire il Milan

Partiamo dal portiere e capitano: su di lui non c’è ancora l’assoluta certezza, ma di fatto ha rinnovato soltanto poco tempo fa ed è difficile pensare a un suo trasferimento durante la sessione estiva. In ogni caso aveva un buon rapporto con l’ormai ex dse con l’allenatore, quindi potrebbe essere rimasto deluso dai loro addii, ma se la progettualità che intraprenderà ilsarà convincente allora non dovrebbero esserci problemi. Proprio il discorso legato alla progettualità, a capire come si svilupperanno le cose e chi saranno le figure di riferimento soprattutto in panchina, sarà fondamentale per i giocatori più importanti.

Andiamo avanti con alcuni di quei giocatori arrivati la scorsa estate e che sono ancora molto giovani, con parecchio potenziale da esprimere in futuro: stiamo parlando di Zachary Athekame, Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Athekame ha già fatto vedere buone cose come vice Saelemaekers quest’anno e per lui il percorso di crescita proseguirà in rossonero. Per quanto riguarda invece i due centrocampisti, il Milan ha fatto investimenti importanti su di loro, ma quest’anno non sono stati valorizzati più di tanto: tutti si augurano che, dopo un anno di adattamento e con un nuovo allenatore, possano finalmente sbocciare.

Permanenza certa anche per Alexis Saelemaekers: rinnovo recente, stagione tra alti e bassi ma tutto sommato convincente. Dovrebbero restare anche due giocatori provenienti dal vivaio che quest’anno abbiamo visto spesso titolari, ovvero Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi: non ci sarebbero motivi per lasciare il Milan.

Permanenza molto quotata anche per Strahinja Pavlovic, forse quello che è cresciuto di più nel corso della stagione. Uno dei migliori del Milan quest’anno, con ben 5 gol segnati da difensore. Il suo percorso in rossonero è appena cominciato e, a meno di offerte enormi, difficilmente partirà.

Per il resto restano tantissime le incognite. Andranno valutate le posizioni di tutti gli altri, dai big ai giovani fino ai rientri dai prestiti. Alcuni sono in qualche modo da confermare per la loro caratura, come Rabiot e Pulisic ad esempio, ma anche loro vorranno capire bene il progetto prima di sbilanciarsi.