Il Milan non molla Kostic: c’è la volontà di bloccarlo per giugno

Il Milan continua a seguire Andrej Kostic del Partizan Belgrado: sfumato l’accordo a gennaio, i rossoneri vogliono bloccarlo per giugno.

Il mercato di riparazione si è ormai concluso da qualche giorno, ma la dirigenza rossonera non ha ancora rinunciato all’acquisto del giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado. Dopo che non si è riusciti a trovare un accordo per l’attaccante montenegrino classe 2007 per prenderlo subito a gennaio, il Milan starebbe cercando di bloccarlo per giugno, sperando di trovare finalmente l’accordo col Partizan, magari già nel corso di questo mese.

La linea del Milan: investire sui giovani

Abbiamo visto come il Milan durante la sessione di riparazione, una volta dato ad Allegri Fullkrug, si sia concentrato sull’acquisto di giovani in prospettiva: come quello di Cissé dal Verona, che resterà in prestito al Catanzaro e poi arriverà a fine stagione; oppure altri che sono stati aggregati al Milan Futuro come Idrissi-Regragui o Dalpiaz.

Anche Kostic interessa molto ed è per questo che i rossoneri spingeranno ancora per cercare di assicurarselo. Ecco come ha sintetizzato recentemente Matteo Moretto la vicenda sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Il Milan ha provato fino alla fine a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L’attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro. Occhio perché il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell’estate”.