La sfida di domenica contro il Sassuolo per il Milan, oltre ad essere una partita fondamentale per raggiungere i propri obiettivi di classifica, rappresenterà una buona occasione per osservare anche un giocatore in particolare in chiave mercato. C’è infatti un giocatore neroverde che è da poco finito nel taccuino della dirigenza rossonera in vista del prossimo mercato estivo: stiamo parlando di Ismael Koné.

Il nazionale canadese si è messo in luce alla sua prima stagione in Serie A, segnando ben 6 reti in 31 presenze, un bottino non male per un centrocampista. Koné è arrivato al Sassuolo l’estate scorsa dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto e il club neroverde, convinto dalle sue prestazioni, l’ha già riscattato per 13 milioni.

Tornando al Milan, sappiamo che per rinforzare il centrocampo il primo nome è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco, che nella testa di Allegri e della dirigenza sarebbe la mezzala titolare da aggiungere a Modric e Rabiot in vista della prossima stagione. Trattativa già avviata che il club rossonero sta portando avanti.

Tuttavia di centrocampisti ne potrebbero servire due e non uno solo, e a questo proposito Koné sarebbe il nome individuato per completare la rosa, un giocatore giovane (23 anni) ma allo stesso tempo pronto per il salto in una big. Guardando alla rosa rossonera, infatti, sono ben due le mezzali che potrebbero salutare in estate, ovvero Fofana e Loftus-Cheek: in questo senso Goretzka e Koné sarebbero gli upgrade ideali individuati dalla dirigenza per coprire le eventuali partenze ma soprattutto per rendere la squadra più forte. Da una parte un giocatore esperto come il tedesco, dall’altra un profilo giovane in rampa di lancio come Koné.

Koné sotto osservazione: il Milan lo studia da vicino

Proprio in merito anon c’è modo migliore per capire se è all’altezza delche trovarselo come avversario, cosa che come già accennato succederà domenica. A livello di costo, non ci aspettiamo sconti da parte del: se il riscatto è avvenuto a 13 milioni, difficilmente verrà lasciato partire per meno di 20-25 milioni. Staremo a vedere seconvincerà ila tal punto da spingere il club ad investire una cifra importante per aggiudicarselo.