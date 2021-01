Milan-Juve a rischio rinvio? Ecco cosa potrebbe succedere

Milan-Juve a rischio rinvio? Le ultime

MILANO – In casa Juventus due calciatori sono risultati positivi al coronavirus: si tratta di Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano, e di Juan Cuadrado, pari ruolo destro colombiano. Il pericolo focolaio non è scongiurato e, nelle ultime ore, sta aumentando la preoccupazione per un possibile Juventus-Napoli bis: la ASL di Torino interverrà e bloccherà, di fatto, il match tra Milan e Juventus di domani sera?

Parla la Asl di Torino

La Juventus è sotto la stretta osservazione della Asl locale, come spiega a Il Corriere della Sera il dottor Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino: “La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi. Se oggi dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano”.

Milan-Juve si rinvia solo se…

La gara, secondo il protocollo FIGC, potrebbe essere rinviata solo in caso di 10 positivi, ma, come accaduto per la sfida tra i bianconeri e gli uomini di Gattuso, la ASL locale potrebbe bloccare il tutto se considerasse come focolaio quello alla Continassa. Con due soli positivi, però, ciò non avvererebbe. La gara, dunque, sarebbe a rischio rinvio solo se domani risultassero positivi ai tamponi di questa sera numerosi giocatori della Juventus.