Milan, Joe Gomez del Liverpool è il nuovo obiettivo: cosa filtra

La dirigenza del Milan sta puntando un nuove nome in difesa da regalare a Massimiliano Allegri per gli ultimi giorni di mercato

C’è un reparto che, più di tutti, continua a tenere acceso il dibattito attorno al Milan di Max Allegri: la difesa. Tra esigenze di equilibrio e necessità di esperienza internazionale, la dirigenza rossonera si prepara a muovere un passo deciso nelle ultime battute di mercato. L’obiettivo è chiaro: rinforzare il pacchetto arretrato con un profilo di spessore, capace di garantire affidabilità immediata. Il nome in cima alla lista resta quello di Manuel Akanji, pilastro del Manchester City e difensore che Allegri considera ideale per il proprio sistema di gioco. Tuttavia, nelle ultime ore, avrebbe preso consistenza un’alternativa altrettanto intrigante. Si tratta di Joe Gomez, centrale classe 1997 del Liverpool, dotato di versatilità e abituato a confrontarsi ai massimi livelli della Premier League.

La situazione

Il suo profilo convince per dinamismo, capacità di adattarsi sia da centrale che da terzino, e per una maturità calcistica sviluppata sotto la guida di Klopp primi e Slot poi. Il Milan osserva con attenzione, consapevole che i costi dell’operazione non sarebbero indifferenti. Ma il club rossonero è deciso a trovare la pedina giusta per regalare ad Allegri una retroguardia più solida e competitiva. La caccia al difensore entra dunque nella fase calda, e tra Akanji e Gomez potrebbe nascondersi la chiave per completare lo scacchiere rossonero.