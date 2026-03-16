Milan, Jashari non ha convinto: l’analisi

Scelto per sostituire Rabiot, Jashari non ha reso come sperato nella sfida contro la Lazio

Il giorno dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, Fabio Ravezzani, il direttore di Telelombardia, ha condiviso su X le sue opinioni su Ardon Jashari: “Attualmente, la più grande delusione per il Milan è Jashari. 40 milioni per un centrocampista che si muove con eleganza ma offre ben poco oltre a questo.”

”Non è particolarmente robusto e segna raramente. Finora il suo rendimento non è andato oltre quello di Adli. Non si può più giustificare il suo rendimento con l’infortunio. Deve assolutamente migliorare”.