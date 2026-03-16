Milan, Jashari non ha convinto: l’analisi

Il giorno dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, Fabio Ravezzani, il direttore di Telelombardia, ha condiviso su X le sue opinioni su Ardon Jashari: “Attualmente, la più grande delusione per il Milan è Jashari. 40 milioni per un centrocampista che si muove con eleganza ma offre ben poco oltre a questo.”
”Non è particolarmente robusto e segna raramente. Finora il suo rendimento non è andato oltre quello di Adli. Non si può più giustificare il suo rendimento con l’infortunio. Deve assolutamente migliorare”.