Dopo che Max Allegri è stato esonerato, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avevano un'idea chiara su chi volevano come nuovo allenatore del Milan, ovvero Andoni Iraola, reduce da una stagione eccezionale col Bournemouth. Tuttavia, l'allenatore basco ha scelto di prendersi del tempo dopo il primo entusiasmo e attualmente sembra riluttante a lasciare la Premier League, anche perché la sua famiglia desidera rimanere in Inghilterra. Il Diavolo è in attesa, ma ovviamente non potrà farlo a lungo. Questa mattina, Repubblica ha riportato il retroscena del primo incontro di due settimane fa tra Iraola e il Milan a Londra: "Il primo confronto a Londra, risalente a due settimane fa, è durato oltre cinque ore: si è parlato del potenziale sistema di gioco, delle operazioni di mercato in entrata e in uscita e dell'accoglienza che avrebbe ricevuto a Milano. L'entusiasmo iniziale è stato smorzato dalle indecisioni dello spagnolo, il quale è riluttante a lasciare la Premier League. Inoltre, la sua famiglia vorrebbe rimanere a Londra. "

La panchina del Milan

Per quanto riguarda il, la situazione è ancora in evoluzione.ha bisogno di tempo sebbene non sembra convinto, e quando si prende tempo per valutare un'offerta del Milan, è chiaro che si vuole considerare anche altre opzioni, dalfino alstesso. È importante sottolineare che c'è la possibilità che il Liverpool possa separarsi sorprendentemente da Slot nei prossimi giorni, e in quel caso Iraola diventerebbe il principale candidato per la guida del Liverpool. Pertanto, ilpotrebbe dover cercare altrove. Se lo farà, potrebbe puntare su Rangnik come direttore tecnico, per soddisfare le sue richieste.

La sorpresa potrebbe arrivare da Bologna perché se il legame con Italiano si interromperà, la decisione potrebbe avvenire oggi o domani, indipendentemente dal fatto che Italiano prenda o meno il posto al Napoli, è importante considerare la candidatura di Domenico Tedesco, già precedentemente discussa dal Bologna. Poi si torna a parlare di Allegri in Serie A perché oggi dovrebbe essere il giorno della scelta finale, almeno tra Italiano e Allegri. Italiano ha avuto un colloquio, un contatto tramite i suoi rappresentanti in un incontro enigmatico avvenuto a Roma, mentre Allegri ha proseguito le negoziazioni ieri per sistemare un contratto biennale, rinunciando anche a qualcosa sul piano economico. Di solito, Allegri ha sempre avuto un guadagno di circa 6 milioni all’anno, però con il Napoli il contratto dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni all'anno, quindi 10 in totale. Ora, sul tavolo di Chiavelli e De Laurentiis, presentati da Manna, ci sono entrambi i dossier con le relative proposte economiche, e quindi sarà il presidente a decidere se puntare su Allegri o su Vincenzo Italiano.