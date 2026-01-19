Milan, Inter e Napoli rendono poco in attacco? Parla Ravelli

Tre 1 a 0 nelle gare di Napoli, Milan e Inter: secondo Arianna Ravelli non si può parlare di cattivi spettacoli

Arianna Ravelli, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo alla competizione per lo Scudetto: “Tre risultati di 1-0 hanno caratterizzato questa giornata di campionato per le tre squadre principali: il distacco rimane invariato, ma non si può dire che non ci siano stati eventi significativi, poiché le partite non erano tutte simili”.

“L’Inter ha affrontato l’Udinese, continuando a sprecare molte opportunità, ma è riuscita a segnare e gestire il gioco. Le sue rivali hanno mostrato maggiori difficoltà, in particolare il Napoli, che continua a perdere molti giocatori a causa degli infortuni. Il Milan, ieri, ha disputato un buon primo tempo, ma con troppi errori che non sono stati sufficienti per mettere in difficoltà un Lecce ben organizzato. Infatti, i ragazzi di Di Francesco hanno cercato di creare alcune occasioni per impensierire il pubblico di San Siro”.

“Si avverte la mancanza di Modric (anche se ultimamente aveva avuto un ruolo meno centrale), non tanto per le prestazioni di Jashari (che anzi si sta mostrando positivo), ma perché il croato sembra avere un effetto magnetico che migliora il gioco dei compagni. La sua assenza si fa notare, senza dubbio. Il secondo tempo è stato caratterizzato da attacchi quasi incessanti. Il gol è stato cruciale per mantenere vive le speranze, specialmente considerando le sfide che ci aspettano nella prossima giornata. L’Inter giocherà in casa contro il Pisa, seguita da Juventus-Napoli e Roma-Milan, che potrebbero togliere punti a chi insegue. Pertanto, aumentare il divario ieri sera sarebbe potuto risultare rischioso”.