Milan, in cinque out per lo Shamrock Rovers: le motivazioni

Milan, i (non) convocati

MILANO – Tra i convocati del Milan per il match contro lo Shamrock Rovers ci sono soltanto 18 giocatori, come regolamento richiede. Per forza di cose qualche nome grosso doveva rimanere fuori dalla lista: ecco le motivazioni delle esclusioni.

Rebic è squalificato (lo sarà ancora per altre due giornate), mentre Romagnoli e Rafael Leao sono out per infortunio. Diverso il caso di Paquetà, rimasto fuori dai convocati per scelta tecnica e vicina alla cessione. Fuori anche il baby Kalulu e il 2003 Roback.