Milan, gli impegni dei 13 Nazionali: occhio all’incognita infortuni

Sono 13 i giocatori del Milan impegnati in Nazionale durante la sosta: focus sugli impegni e sulla corretta gestione per evitare infortuni.

Siamo in pieno periodo di sosta per le nazionali: sono ben 13 i rossoneri convocati con le rispettive selezioni. Il lavoro a Milanello nel frattempo riprenderà domani, ma sarà focalizzato sul recupero degli infortunati e sul mantenere i non convocati in buona condizione in vista della ripresa del campionato. Il 6 aprile infatti c’è Napoli–Milan. Impossibile per Allegri preparare davvero la partita fino al rientro di tutti i giocatori, con l’augurio che nessuno si faccia male.

Nella prima parte di stagione il Milan ha avuto diversi problemi proprio durante le soste per le nazionali, con più di un infortunio legato a gestioni discutibili da parte dei vari staff. In particolare, in questo caso gran parte dei giocatori rossoneri convocati dovrà giocare soltanto delle amichevoli. Sovraccaricare gli atleti e rischiare infortuni per partite che non assegnano nulla sembra piuttosto folle. Poi l’infortunio imprevisto può sempre capitare nel calcio e in quel caso c’è poco da fare.

Il fatto che nessun rossonero sia stato convocato con la nazionale italiana, in questo caso, può quasi essere un bene per il Milan. Gli Azzurri dovranno dare tutto e giocare due partite al massimo delle loro possibilità se vogliono conquistare una qualificazione al Mondiale che manca ormai da troppo tempo.

Tutti gli impegni dei rossoneri in nazionale

Ma vediamo ora nel dettaglio tutti gli impegni dei giocatori rossoneri nei prossimi giorni.

Partiamo dalla Francia: Mike Maignan e Adrien Rabiot: già qualificati, giocheranno due amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia. Stessa situazione per il Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, che affronterà Stati Uniti e Messico .

Poi c’è Luka Modric con la sua Croazia, impegnata anche lei in amichevole contro Colombia e Brasile, proprio come la Francia. Amichevoli anche per Ardon Jashari con la Svizzera, contro Germania e Norvegia.

Fikayo Tomori, chiamato all’ultimo dall’Inghilterra per sostituire un compagno infortunato, avrà le amichevoli contro Uruguay e Giappone. Christian Pulisic e gli USA, paese ospitante, se la vedranno con Belgio e Portogallo, mentre Pervis Estupinan con il suo Ecuador affronterà Marocco e Olanda.

Queste erano tutte le nazionali già qualificate. Poi c’è la Serbia di Strahinja Pavlovic, fuori dai Mondiali, che giocherà amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita.

Infine ci sono i convocati con le selezioni under: Davide Bartesaghi e Zachary Athekame saranno impegnati nelle qualificazioni all’Europeo Under 21. Bartesaghi con l’Italia U21 affronterà Macedonia del Nord e Svezia, mentre Athekame con la Svizzera U21 se la vedrà con Isole Faroe ed Estonia. Chiude David Oduogu con la Germania Under 20, impegnata nella Elite League, che giocherà contro Repubblica Ceca e Polonia.

Seguiranno aggiornamenti sui risultati delle partite e sull’andamento dei giocatori rossoneri, compreso il loro minutaggio.