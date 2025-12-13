Milan, il punto sugli infortunati: Gimenez ancora un’incognita

Il punto sugli infortunati del Milan: Allegri da aggiornamenti su Fofana, Leao e soprattutto su Gimenez, il cui rientro resta un rebus.

Oggi in conferenza stampa, in vista del match di domani contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri, oltre a parlare della partita, ha fatto anche un breve punto sugli infortunati. Considerando che Athekame è rientrato in gruppo ed è convocato per la sfida di domani, restano per ora solo tre gli indisponibili.

Per quanto riguarda Fofana, Allegri ha spiegato che è guarito e che sta bene, ma non essendosi mai allenato con i compagni da dopo lo stop, ha deciso di non convocarlo. Sarà però a disposizione per l’impegno di Supercoppa della prossima settimana. Discorso simile per Leao, che è già alle battute finali del recupero, dato che il problema accusato nell’ultimo match contro il Torino era di poco conto.

Il caso Gimenez: non c’è la data del rientro

Il vero nodo, a questo punto, resta quello legato a Santiago Gimenez. Neanche Allegri ha saputo dare una risposta precisa sul suo rientro in campo. In particolare si è espresso così: “Gimenez sta lavorando e speriamo di averlo nel più breve tempo possibile”.

Parole che lasciano spazio a diverse interpretazioni: il recupero potrebbe avvenire tra una settimana come tra un mese, non è chiaro. La parola Supercoppa però non è stata pronunciata, quindi possiamo dare quasi per certo il forfait.

A questo punto il mistero si infittisce: per un problema alla caviglia che doveva richiedere solo due settimane di stop, l’assenza si sta invece avvicinando ai due mesi. C’è chi ipotizza che dietro al mancato rientro di Gimenez possano esserci ragioni di mercato, ma è difficile dirlo con certezza. Fatto sta che, con tutto questo tempo passato fuori, per lui il tempo di prendersi il Milan a suon di gol sembra quasi scaduto. Viene costantemente indicato come partente sicuro. Nonostante le smentite della sua agente della scorsa settimana, resta difficile immaginare un futuro in rossonero per Gimenez. Servirebbe un rientro immediato e continuità di gol e prestazioni, sempre se non verrà ceduto a gennaio. Chissà come si evolverà la vicenda, per il momento tutto è in sospeso.

