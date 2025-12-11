Milan, suggestione Icardi per l’attacco: pista difficile ma viva

Tra le diverse opzioni per l’attacco del Milan spunta anche Mauro Icardi: situazione, ostacoli e possibili spiragli.

Tra i vari nomi che il Milan sta valutando per l’attacco in vista del mercato di gennaio, spunta anche un profilo che, se davvero arrivasse in rossonero, avrebbe del clamoroso. Si tratta di Mauro Icardi (32), uno che a Milano c’è già stato, sponda Inter, e che ha anche indossato la fascia da capitano nerazzurra.

La lista degli attaccanti monitorati dal Milan è lunga e Icardi rientrerebbe tra quelle occasioni da valutare con attenzione.

Ecco perché Icardi è un’opportunità

Al momento l’argentino gioca al Galatasaray, ma il suo utilizzo è limitato anche per la presenza di Victor Osimhen, arrivato proprio a coprire il suo ruolo. A questo si aggiunge un altro elemento favorevole: il contratto in scadenza nel 2026, che il club turco non ha intenzione di rinnovare. Situazione che potrebbe facilitare una cessione anche a cifre più accessibili.

Icardi ha quelle caratteristiche che il Milan cerca: presenza in area, capacità realizzativa, esperienza. Conosce il campionato italiano e avrebbe voglia di rilanciarsi. Il passato all’Inter non sarebbe un ostacolo, anche perché il rapporto con i nerazzurri non si è chiuso nel migliore dei modi e l’opzione Milan sarebbe comunque gradita.

Della possibilità Icardi-Milan ha parlato anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, definendo la pista molto complicata ma non da escludere del tutto, ricordiamo inoltre che l’argentino percepisce circa 10 milioni annui al Galatasaray. Ecco la sua analisi:

“Oggi mi dicono sia un nome difficilissimo, e che non sia uno dei primi nomi della lista, ma vi posso dire che Icardi è stato proposto al Milan. Per diversi motivi il Milan non lo sta tenendo caldo, però non è un nome che mi hanno smentito. Tengo vivo un 2-3% di possibilità”.