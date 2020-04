Milan, Ibrahimovic non è tornato: quando rientrerà in Italia?

Milan, Ibrahimovic dribbla il rientro

MILANO – La situazione di emergenza mondiale sta complicando – e di molto – le cose anche nel calcio italiano; a farla da padrone, d’altronde, è una certa confusione: difficile, al momento, fornire notizie certe e date sicure. Il Milan, intanto, ha richiamato praticamente tutti i suoi calciatori “fuggiti” all’estero con le proprie famiglie, in modo da farli tornare a Milano facendogli osservare l’isolamento previsto prima della ripresa degli allenamenti comuni.

Tutti tranne uno: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, ha deciso di restare in Svezia in attesa che venga decisa dal governo del calcio una data ufficiale sulla ripresa degli allenamenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, motivo di tale decisione non è assolutamente dovuto al mercato o ai mal di pancia scatenati dall’attuale situazione in casa rossonera, ma dalla semplice constatazione che gli allenamenti (e la vita, in generale) a cui si sta sottoponendo Ibra a Stoccolma (in campo con l’Hammarby) sono migliori di quelli che troverebbe a Milano.

E allora il Milan attende di sapere una data ufficiale, consapevole che Ibra non è un giocatore come gli altri e che se si continuerà ad allenare anche su campo, si potrà presentare decisamente più in forma una volta che si riprenderà a giocare.