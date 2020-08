Milan-Ibrahimovic, è il giorno della verità: o rinnova o salta tutto

Milan, le ultime su Ibrahimovic

MILANO – La priorità era e resta il rinnovo, ma per ora non c’è stato alcun accordo e, di conseguenza, alcuna firma. Zlatan Ibrahimovic, a una settimana scarsa dall’inizio della nuova stagione, non ha ancora la certezza del suo futuro e il Milan non sa se potrà contare, anche nella prossima stagione, sul fuoriclasse svedese.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera potrebbe essere oggi il giorno della verità: o Ibra rinnova oppure salta tutto e a quel punto la priorità del Milan diventerà quella di trovare un nuovo grande centravanti da regalare a Pioli. Il problema è, sostanzialmente, economico: lo svedese pretende di essere il giocatore più pagato della rosa rossonera e per questo ha chiesto 7,5 milioni di euro netti di ingaggio, ma peer il Milan sono troppi ed ha già messo sul piatto quasi 5 milioni netti, che possono arrivare a 6 grazie ai bonus. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live