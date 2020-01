Milan, Ibrahimovic con R. Leao: velocità e imprevedibilità

Milan, l’ipotesi Ibra con Leao

MILANO – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic costringerà Stefano Pioli a scegliere, ben presto, il suo partner d’attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui il tecnico rossonero scegliesse Rafael Leao si “punterebbe sulla velocità e l’imprevedibilità negli inserimenti del portoghese. Ibra farebbe così sia il centravanti, sia il regista avanzato. A quel punto sulla destra corsa a tre tra Suso, Calhanoglu e Castillejo: se Pioli pensa a un Diavolo fluido, capace di passare al 4-4-2 a gara in corso, il turco guadagnerebbe posizioni sui due spagnoli”. CLICCA QUI>Intanto, ecco come giocherà il Milan con Ibrahimovic