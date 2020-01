Milan, Ibra con Piatek solo se il polacco confermerà la sua crescita

Milan, l’ipotesi Ibra con Piatek

MILANO – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic costringerà Stefano Pioli a scegliere, ben presto, il suo partner d’attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui il tecnico rossonero scegliesse Krzysztof Piatek, il polacco dovrà confermare la sua crescita nella partecipazione alla manovra proseguirà sulla linea delle prestazioni con Bologna e Sassuolo, Pioli potrà tentare l’esperimento, magari con un trequartista “alla Boateng” alle spalle della coppia. Serviranno comunque sempre la spinta del solito motorino Theo Hernandez dalla difesa e un cambio di ritmo da parte di tutti i centrocampisti, da Bonaventura a Krunic e Kessie. Solo così Ibra potrà tornare a fare l’Ibra e far saltare San Siro”. CLICCA QUI>Intanto, ecco come giocherà il Milan con Ibrahimovic