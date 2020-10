Milan, i ‘colpi bassi’ del mercato iniziano a dare i propri frutti

Milan, il mercato fruttifica

MILANO – Il calciomercato estivo non ha portato ad una rivoluzione in casa rossonera, ma ha evidenziato quella che è ormai diventata, a tutti gli effetti, la linea societaria da seguire: continuità e buon senso. Continuità con Maldini, Massara e Pioli. Buon senso con scelte oculate e non da spendere-tanto-per-spendere.

Il club rossonero ha, a questo proposito, ceduto ottimamente sia Suso che Paquetà per cifre considerevoli, risparmiando con gli addii circa 50 milioni di euro nei quali sono compresi i risparmi sugli ingaggi di Bonaventura, Biglia e Reina. Il Milan, poi, ha deciso di tenere i suoi pezzi da novanta e di riscattare giocatori importanti come Ibrahimovic, Rebic, Kjaer e Saelemaekers e ha puntato sui giovanissimi (Dalot, Hauge, Brahim Diaz) arrivati con formule a prezzi molto contenuti.

Maldini e Massara hanno lavorato con cognizione, rimediando a qualche errore commesso in passato e i frutti, con i 21 risultati utili consecutivi e un inizio di stagione che non si vedeva da tempo, stanno già iniziando a maturare.