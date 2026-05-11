Non c’è tempo per guardare indietro alle recenti disfatte: il Milan ha ancora il proprio destino nelle sue mani, ma servono sei punti per raggiungere l’obiettivo. I primi tre dovranno essere conquistati domenica sul campo del Genoa e il Milan dovrà fare a meno di ben tre giocatori, tutti ammoniti ieri sera da già diffidati. Parliamo di Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Rafael Leao. A loro, tra gli indisponibili, si aggiunge ovviamente anche Luka Modric, reduce dalla rottura dello zigomo nel match con la Juve. Dopo aver saltato due gare, il Milan dovrà fare a meno di lui anche contro il Genoa. C’è una minima speranza di vederlo in campo all'ultima giornata contro il Cagliari con una maschera protettiva, ma è ancora tutto da vedere.

Senza questi giocatori e con il momento fortemente negativo che sta attraversando la squadra, Allegri dovrà trovare in qualche modo la quadra, cercando di mandare in campo non solo quelli che stanno meglio fisicamente, ma soprattutto quelli che danno più garanzie a livello mentale. Quelli che soffrono meno la pressione di questo periodo e che sono in grado di rendere anche contro i fischi della propria gente e nei momenti difficili della partita.

Le possibili scelte di Allegri

Per questo motivo, provando a ipotizzare una probabile formazione, prevediamo la conferma dial centro della difesa. Il terzo potrebbe essere, che dovrebbe aver imparato la lezione dell’espulsione contro ilieri sera non ha dato garanzie al suo posto, quindi è probabile il ritorno al trio definibile titolare. Sugli esterni scelte praticamente obbligate: senzasulla destra ci sarà, mentre sulla sinistra, vista l’assenza di Estupinan, sarà confermato Bartesaghi.

A centrocampo il solito ballottaggio tra Ricci e Jashari per il ruolo di regista in sostituzione di Modric, con Ricci leggermente avanti al momento. Da mezzala destra si rivedrà Fofana: bocciatura pesante infatti per Loftus-Cheek, mentre sul centrosinistra verrà confermato senza dubbio Rabiot.

In attacco non ci sarà Leao, come già detto, per squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Pulisic. Ieri l’americano sarebbe dovuto partire titolare, ma a causa di un problema fisico non è potuto scendere in campo. La sensazione è che, se starà bene, avrà buone chance di giocare dall’inizio. Buone possibilità di vedere anche Nkunku dal 1’: ieri tutto sommato il suo ingresso in campo è stato positivo. È entrato con voglia, ha creato qualche situazione pericolosa e alla fine si è conquistato e trasformato un rigore. Il più sicuro del posto dovrebbe essere lui. Se Pulisic non fosse ancora al meglio, per l’altro posto resta aperto il ballottaggio tra Gimenez e Fullkrug.