Milan, Gabbia promuove Nkunku: “Colpito dal suo atteggiamento”
Home > News Milan

Milan, Gabbia promuove Nkunku: “Colpito dal suo atteggiamento”

Stefania Palminteri
Milano
11 Settembre, 13:30
Cristopher Nkunku
Gabbia elogia Nkunku per l’atteggiamento mostrato fin dal suo arrivo al Milan. L'attaccante francese intanto si prepara all’esordio.

Matteo Gabbia, in occasione del Premio Gentlemen Fair Play 2024-2025, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e si è soffermato anche su uno degli ultimi acquisti della campagna estiva del Milan, Christopher Nkunku.
Le parole di Gabbia su Nkunku e sul ruolo che può ricoprire nel Milan:
“Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui”.

Nkunku pronto all’esordio

Nkunku, durante la pausa per le nazionali, è rimasto ad allenarsi a Milanello, così ha avuto modo di potersi adattare velocemente alla nuova realtà e di poter ritrovare la condizione migliore. Quella di domenica contro il Bologna sarà per lui la prima convocazione in rossonero e resta da capire se Massimiliano Allegri lo farà esordire dall’inizio o quanti minuti gli concederà a partita in corso. Di certo, Nkunku è considerato uno dei nuovi arrivi con più qualità di tutta la Serie A e in tutto l’ambiente Milan c’è grande curiosità di vederlo in campo.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 11 Settembre, 12:37
Milan, oggi il primo giorno da rossonero di Adrien Rabiot
Rabiot vive oggi il suo primo giorno al Milan: ritrova Allegri e prepara l’esordio contro il Bologna, dove incrocerà l’ex compagno Rowe.
Stefania Palminteri - 11 Settembre, 11:45
Leao sull’infortunio: “Non si possono prendere rischi”
Edoardo Pettinelli - 11 Settembre, 10:55
Il saluto di Adli ai tifosi del Milan
Riccardo Focolari - 11 Settembre, 10:05
Milan, Gabbia: “Si respira un’aria nuova a Milanello”
Riccardo Focolari - 11 Settembre, 10:01
Cessione Milan: Cardinale vende! Arriva l’annuncio improvviso
Stefania Palminteri - 11 Settembre, 09:00
Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 18:30
Masala: “In avanti si darà per forza spazio a Nkunku”
x