Milan, Gabbia promuove Nkunku: “Colpito dal suo atteggiamento”

Gabbia elogia Nkunku per l’atteggiamento mostrato fin dal suo arrivo al Milan. L'attaccante francese intanto si prepara all’esordio.

Matteo Gabbia, in occasione del Premio Gentlemen Fair Play 2024-2025, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e si è soffermato anche su uno degli ultimi acquisti della campagna estiva del Milan, Christopher Nkunku.

Le parole di Gabbia su Nkunku e sul ruolo che può ricoprire nel Milan:

“Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui”.

Nkunku pronto all’esordio

Nkunku, durante la pausa per le nazionali, è rimasto ad allenarsi a Milanello, così ha avuto modo di potersi adattare velocemente alla nuova realtà e di poter ritrovare la condizione migliore. Quella di domenica contro il Bologna sarà per lui la prima convocazione in rossonero e resta da capire se Massimiliano Allegri lo farà esordire dall’inizio o quanti minuti gli concederà a partita in corso. Di certo, Nkunku è considerato uno dei nuovi arrivi con più qualità di tutta la Serie A e in tutto l’ambiente Milan c’è grande curiosità di vederlo in campo.