Milan Futuro, risultato e marcatori della prima uscita stagionale

Il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo è sceso in campo per il primo impegno ufficiale della propria stagione

Il Milan Futuro parte con il piede giusto. Nella prima uscita ufficiale stagionale i rossoneri hanno ottenuto una vittoria in Coppa Italia di Serie D, imponendosi per 2-0 contro la Trevigliese al “Felice Chinetti”. Una prestazione convincente che ha mostrato equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva. Le reti di Dutu e Quirini hanno permesso alla squadra di Massimo Oddo di chiudere il match senza patemi, confermando la volontà dei giovani rossoneri di mettersi in mostra fin dalle prime battute della stagione. L’allenatore ha potuto testare schemi e valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi, raccogliendo indicazioni utili in vista dei prossimi impegni. Ora ad attendere il Milan Futuro ci sarà il Gozzano, avversario che rappresenterà una nuova sfida e un banco di prova per confermare quanto di buono visto contro la Trevigliese.

Il programma

Sul fronte campionato, l’esordio è fissato per il weekend del 6-7 settembre contro il Leon. I tifosi attendono con curiosità di vedere come la squadra affronterà il primo impegno ufficiale della Serie D, con l’obiettivo di partire con il passo giusto. La Coppa Italia ha offerto un assaggio delle potenzialità della rosa, ma la vera prova arriverà tra qualche settimana. L’attenzione ora si sposta sulla preparazione dei prossimi incontri e sul lavoro quotidiano in allenamento, con Oddo determinato a costruire un gruppo competitivo e pronto a crescere insieme durante la stagione. La vittoria contro la Trevigliese rappresenta un segnale incoraggiante, ma la concentrazione rimane alta per continuare a ottenere risultati positivi.