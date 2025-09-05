Milan Futuro, quando e contro chi sarà l’esordio in Serie D

Fra pochi giorni inizierà il campionato di Serie D del Milan Futuro, con i rossoneri di Oddo prossimi al debutto

Il Milan Futuro non comincerà il proprio cammino in Serie D nello stesso momento delle altre squadre. L’attesa per vedere all’opera la formazione guidata da Massimo Oddo si prolungherà di qualche giorno, ma per una ragione precisa che affonda direttamente nelle dinamiche del calendario e delle convocazioni internazionali. La prima giornata del campionato è fissata per questo fine settimana e i rossoneri avrebbero dovuto affrontare l’AC Leon, squadra brianzola che milita stabilmente nella categoria. Il match, programmato per domenica 7 settembre, non si giocherà come previsto. Il motivo risiede nella sosta per le Nazionali. Il Milan Futuro ha visto partire un numero significativo di giovani calciatori, elemento che ha inciso in maniera sostanziale sull’organico a disposizione di Oddo.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento consente in questi casi di presentare richiesta di rinvio e il club rossonero non ha esitato a far valere questa possibilità. La federazione ha accolto la domanda, spostando l’esordio della formazione rossonera. La gara con l’AC Leon verrà recuperata mercoledì 17 settembre alle ore 15, in un pomeriggio che già si annuncia carico di curiosità. Per i ragazzi di Oddo sarà il debutto assoluto in Serie D, un appuntamento che assume un valore simbolico. Toccherà ai giovani dimostrare di essere pronti a trasformare un progetto innovativo in risultati concreti sul campo.