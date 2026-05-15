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La prima delle due sfide decisive del Milan nella lotta al quarto posto entra nel vivo. Genoa-Milan si giocherà domenica alle ore 12, in contemporanea con tutte le altre squadre ancora in corsa per la zona Europa.

I ragazzi di mister Massimiliano Allegri si trovano attualmente in ritiro al centro sportivo di Milanello, una decisione estrema ma ritenuta necessaria vista l’importanza della partita.

Vediamo ora quelle che, ad oggi, sembrano essere le scelte più probabili del tecnico per quanto riguarda l’undici iniziale. Ricordiamo che è rientrato a disposizione Pulisic, mentre Modric è ancora out per la frattura dello zigomo. Assenti anche Leao, Estupinan e Saelemaekers per squalifica.

Le possibili scelte di Allegri

In porta ci sarà. Si ricompone poi la difesa a tre titolare formata daal centro,sul centrosinistra esul centrodestra. Proprio l’inglese dovrebbe essere preferito a De Winter dopo aver scontato la squalifica: la sua espulsione due settimane fa contro il Sassuolo ha costretto il Milan a giocare in dieci, vorrà sicuramente riscattarsi.

Il centrocampo a cinque vede invece scelte quasi obbligate sulle fasce: Zachary Athekame prenderà il posto di Saelemaekers sulla destra, mentre sulla sinistra è certa la conferma di Davide Bartesaghi vista l’assenza di Estupinan. Davanti alla difesa si rinnova il ballottaggio tra Samuele Ricci e Ardon Jashari. Al momento però potrebbe spuntarla inizialmente l’ex Torino. Entrambi hanno avuto una chance nelle ultime due gare in assenza di Modric e nessuno dei due ha particolarmente convinto, ma Ricci forse è sembrato leggermente più affidabile.

Mezzala sinistra intoccabile Adrien Rabiot, mentre sulla destra dovrebbe tornare Youssouf Fofana. Contro l’Atalanta aveva giocato Loftus-Cheek al suo posto, ma la prestazione dell’inglese non ha convinto. Resta viva, anche se poco probabile, l’ipotesi Jashari con Ricci mezzala, ma ad oggi Fofana appare nettamente avanti.

In attacco, invece, la probabile coppia titolare è quella formata da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Il francese può essere considerato quasi certo del posto dopo i buoni segnali mostrati contro l’Atalanta, mentre per l’altro slot resta apertissimo il ballottaggio con Pulisic e Gimenez.