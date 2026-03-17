Milan, Fofana e il suo nuovo ruolo: le parole

Il centrocampista del Milan si è raccontato in una recente intervista in cui ha espresso perplessità sul suo nuovo ruolo in ottica Nazionale

Il giocatore del Milan parla del suo nuovo ruolo più offensivo e delle difficoltà nell’adattarsi a questa nuova posizione, sentendo le sue prestazioni inferiori alle proprie attese. Inoltre, non riceve convocazioni dalla Nazionale da ottobre 2024. “Lo confronto con il mio lavoro nel club. In particolare quando competiamo per un trofeo. Se mi sento a mio agio nel nuovo incarico? È una domanda interessante. Sono contento di apprendere, ma riuscirò a dimostrare di essere all’altezza nel corso della stagione? Non credo di sì. Nella mia posizione, i numeri sono fondamentali. E posso sicuramente migliorare le mie prestazioni. Se penso al medio termine, ci sarà una competizione importante (la Coppa del Mondo) e non so se mi si aspetta di giocare in quel ruolo”.

“Ma questo mi aiuterà nell’ambito della carriera? Ho dei dubbi su questo”, confessa Fofana, il quale però sottolinea di aver acquisito molto dalla sua nuova posizione avanzata. “È come se, per cinque anni, avessi osservato il calcio in un modo specifico e ora la mia visione è cambiata. Non percepisco più il campo da stesso punto di vista. Dovevo agire con maggiore rapidità e migliorare il mio posizionamento. In precedenza, davanti alla difesa, chi mi pressava era un attaccante, che non sempre era un difensore molto efficace. Ora, invece, ad affrontarmi ci sono difensori, avversari più forti. Devo sviluppare maggiore forza e assimilare più informazioni rispetto a prima. Ho anche compreso di poter effettuare sprint ad alta intensità”.