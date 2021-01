Milan, Florian Thauvin: l’ultimatum del Marsiglia all’esterno

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – No, secco e definitivo. Florian Thauvin ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo fatta dal suo club, l’Olympique Marsiglia. Un ennesimo rifiuto, dopo quelli dei mesi scorsi, e adesso una sua partenza a parametro zero in estate sembra essere davvero più concreta. Il calciatore ha precisato che non è una scelta legata ai soldi, vuole una nuova avventura, lontano dalla Ligue 1. Una scelta che ovviamente non è piaciuta al club francese, che ha reagito con un ultimatum: rinnovo oppure cessione. Questo è quello che riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, sull’esterno che tanto piace al Diavolo.

Milan News – L’offerta della dirigenza rossonera fatta a Florian Thauvin

Il Milan lavora orami da tempo da questo obiettivo, più per giugno che per gennaio. L’idea di prendere un giocatore così forte ha allettato e parecchio la dirigenza rossonera, tanto che è già stata presentata una prima offerta all’entourage del giocatore. Contratto per i prossimi quattro anni da 2,8 milioni di euro a stagione. Proposta importante, che non ha lasciato indifferente il calciatore e che ha messo il club meneghino davanti a tutti nella corsa al fantasista. Aveva provato ad inserirsi il Siviglia ma in questo momento gli spagnoli sembrano essere davvero lontani da Florian Thauvin.

Thauvin e l’ultimatum dell’Olympique Marsiglia

Ventiquattro ore per decidere se accettare il rinnovo proposto dall’Olimpyque Marsiglia o andare via. In caso di nuovo rifiuto però c’è da capire quanto vorrà la squadra francese per lasciare andare il suo giocatore in questa finestra di mercato. La situazione è in continua evoluzione e il Milan è già all’opera per quello che potrebbe essere il primo rinforzo della prossima stagione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<