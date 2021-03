Milan, ecco Singo per la fascia se parte Dalot

MILANO – Secondo posto mantenuto, seppur con tante defezioni, ma il Milan guarda avanti. La stagione 2020/2021 sta regalando discrete soddisfazioni, specie considerando le annate passate. La società e la proprietà di Elliott però, non vogliono certo fermarsi. Nel mirino a breve termine c’è la conquista di un piazzamento tra le prime quattro della classe, che varrebbe la Champions League. Questo significherebbe molto sia a livello di nome in Europa e nel mondo, che a livello economico. Molte le questioni all’ordine del giorno che Maldini, Massara e Gazidis devono affrontare. Su tutte ci sono i rinnnovi di contratto, con Gigio Donnanrumma e Hakan Calhanoglu in prima linea in tal senso. Poi ci sono le trattative da avviare già ora per la prossima e in avvicinamento, sessione estive. Infine, i prestiti e i relativi e possibili riscatti da concretizzare entro il 30 giugno 2021.

SULL’ADDIO DI DALOT E LE RICHIESTE DEL MAN UDT – Un nome importante in questa direzione è quello del difensore rossonero, in prestito dal Manchester United, Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato dai Red Devils in estate in prestito secco, quindi senza possibilità di esercitare un diritto o addirittura un obbligo di riscatto. Diogo sta vivendo una stagione molto altalenante, fra buone prestazioni ed errori assai banali. Insomma, difficile che il suo futuro possa tingersi ancora di rossonero. Questo specie alle cifre che il Manchester United chiese in estate per l’inserimento di un diritto di riscatto. Si parlava di circa 20-22 milioni di euro. Il Milan, a queste cifre, sicuramente non tratta.

IL NOME NUOVO PER LA FASCIA – Ecco dunque che sul taccuino della dirigenza spunta ora il nome di un nuovo possibile rinforzo, complice la probabile partenza di Dalot. Stiamo parlando di Singo, terzino classe 2000 in forza al Torino. I rossoneri lo stanno seguendo da diversi mesi e sono intenzionati a fare un tentativo nelle prossime settimane. Con il presidente Cairo è previsto un confronto per parlare del riscatto di Meite e potrebbe essere l’occasione giusta per impostare una trattativa anche per il giovane laterale.