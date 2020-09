Milan e Fiorentina al lavoro (sotto traccia) per Chiesa: il punto

Milan, le ultime su Chiesa

MILANO – Dopo l’arrivo di Sandro Tonali il Milan avrebbe deciso di insistere sulla stessa lunghezza d’onda: giovani, forti e italiani, in modo da creare un blocco azzurro di talento e – si spera – presto vincente. Il nome più gettonato al momento, seguendo questa linea, è quello di Federico Chiesa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossonero sta avendo contatti serrati con la Fiorentina; l’alta richiesta di Commisso (60 milioni), infatti, sta scendendo verso un prezzo sempre più ragionevole (40 milioni) su cui la dirigenza di via Aldo Rossi sta pensando di imbastire una trattativa in contemporanea con un interesse sempre acceso – come richiesto da Pioli – per il centrale Milenkovic.

In questo senso, quindi, l’arrivo di Commisso a Firenze in settimana potrebbe essere significativo per dare un ordine a queste trattative in uscita. Milan e Fiorentina, intanto, trattano.