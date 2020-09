Milan, è fatta per Rebic a titolo definitivo: le ultime indiscrezioni

Milan, è fatta per Rebic

MILANO – Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, il Milan avrebbe chiuso positivamente le trattative con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic. L’operazione sarebbe formalmente slegata dalla cessione contestuale a titolo definitivo di André Silva per circa 9 milioni di euro, ma in realtà tale ufficialità consente, di fatto, la stessa operazione a parti inverse tra Rebic e il Milan. Ad ore l’ufficialità.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero non dovrebbe pagare alcun indennizzo per l’attaccante croato, rientrando dalla minusvalenza fatta con la cessione di André Silva (circa 5 milioni di euro).