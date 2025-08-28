Milan, è fatta per l’arrivo di Nkunku dal Chelsea: i dettagli

Trattative rapida per il Milan, che in poche ore ha definito l'arrivo di Nkunku dal Chelsea: le cifre del trasferimento

Il mercato del Milan prende forma. Dopo settimane di incertezze, arriva la svolta: Christopher Nkunku si prepara a vestire rossonero. Una trattativa sulla carta complessa, ma l’accordo con il Chelsea è ormai definito. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’intesa verbale è stata raggiunta. Oggi i due club prepareranno i documenti: 35 milioni più bonus, cifra importante ma proporzionata al valore di un giocatore capace di accendere la fase offensiva. Nkunku ha già detto sì al contratto quinquennale. Per lui si aprono nuove prospettive dopo mesi difficili in Premier League. Al Milan sarà atteso come innesto in grado di alzare subito il livello. Dietro l’entusiasmo per l’arrivo del francese, resta però una questione irrisolta: il centrocampo. Per inserire una stella come Nkunku, il club dovrà anche alleggerire la rosa e fare cassa.

Il futuro prossimo

Il messaggio della Milan è chiaro: si costruisce attorno a campioni pronti a incidere, mentre chi non ha trovato continuità può diventare pedina di scambio. Nkunku è la faccia nuova del progetto, Musah invece la possibile uscita necessaria. La sensazione è che i prossimi giorni ridisegneranno il Milan non solo sul mercato, ma anche nell’identità. Un colpo da sogno e una cessione dolorosa possono essere i due lati della stessa medaglia.