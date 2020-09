Milan, due alternative a Bakayok

MILANO – Considerando i rallentamenti nella trattativa per Bakayoko, il Milan starebbe sondando un paio di alternative. Ieri, ad esempio, Maldini ha incontrato l’agente di Florentino Luis, al quale ha confermato il gradimento del club per il portoghese. Allo stesso tempo, si sonda il terreno per Soumaré, talento di proprietà del Lille e pallino di Moncada. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.