Milan, dopo Natale c’è Pasqua

MILANO – Domenica 3 gennaio torna in campo la Serie A per la 15a giornata, la prima del 2021. Il Milan volerà in Campania dove affronterà alle 18.00 il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi. L’AIA, Associazione Italiana Arbitri, con un comunicato sul proprio sito internet (aia-figc.it), ha reso noto gli arbitri di questo week-end di gioco. Per il match dei rossoneri è stato assegnato al Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore. Il fischietto sarà coadiuvato dai guardalinee Giallini e Paganessi. Il quarto uomo invece sarà Pezzuto, alla Var Di Paolo con Longo all’Avar. Ecco la designazione completa:

BENEVENTO – MILAN h. 18.00

PASQUA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

Le altre designazioni di Serie A

L’Associazione Italiana Arbitri ha naturalmente diramato le altre designazioni per la 15a giornata di Serie A. Inter-Crotone, che si giocherà alle 12.30, sarà arbitrata da Aureliano. Maresca è stata affidata Atalanta- Sassuolo, Cagliari-Napoli, invece è stata affidata a Manganiello, Fiorentina-Bologna ad Orsato, Genoa-Lazio a Calvarese, Parma-Torino a Doveri, Guida per Roma-Sampdoria e per Spezia-Hellas Verona, ultima partita delle 15.00 a Pairetto. A Giacomelli il posticipo tra Juventus e Udinese. Ecco le designazioni complete del prossimo turno.

ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00

MARESCA

FIORITO – VECCHI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – COLAROSSI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00

ORSATO

MELI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

GENOA – LAZIO h. 15.00

CALVARESE

GALETTO – PRENNA

IV: DI MARTINO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

INTER – CROTONE h. 12.30

AURELIANO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – UDINESE h. 20.45

GIACOMELLI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: ABBATTISTA

VAR: ABISSO

AVAR: LO CICERO

PARMA – TORINO h. 15.00

DOVERI

PRETI – IMPERIALE

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: TOLFO

ROMA – SAMPDORIA h. 15.00

GUIDA

DI VUOLO – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: CARBONE

SPEZIA – H. VERONA h. 15.00

PAIRETTO

VIVENZI – CAPALDO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

