Colpo in prospettiva per il Milan: arriva il difensore classe 2009 Messaoudi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero avrebbe chiuso per Yanis Messaoudi , difensore classe 2009 del Racing Club de France , considerato dagli addetti ai lavori come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile francese. Resta da capire se verrà aggregato subito alla Primavera o se verrà inserito nella rosa del Milan del Futuro.

Il profilo del nuovo talento rossonero

Yanis Messaoudi nella scorsa stagione ha giocato con la formazione Under 17 del Racing Club de France, collezionando 23 presenze, 1989 minuti in campo e un gol. In patria viene spesso paragonato a Leny Yoro, centrale del Manchester United, per lo stile elegante, la pulizia negli interventi e il tempismo difensivo. Si parla di lui anche come di un centrale moderno, capace di impostare dal basso e di condurre palla con qualità.