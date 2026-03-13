Milan, Dida sul futuro del campionato: le parole

Secondo l’ex portiere del Milan ci sono ancora dei netti favoriti per la vittoria finale dello Scudetto 2025/2026

Intervistato da Repubblica, l’ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha espresso la sua opinione sulla corsa al titolo: “Il Milan ha riaperto la battaglia per il campionato con il successo nel derby? Credo che l’Inter rimanga la favorita, essendo una squadra molto forte. Il Milan deve continuare a combattere nelle sue partite, puntando a rimanere tra le prime quattro. Ovviamente, ci sono ancora molte partite da giocare. Qualsiasi cosa può accadere. La distanza di 7 punti tra le due squadre? Questo gap è dovuto agli errori contro le squadre di medio-basso livello. Il Milan ha dimostrato di essere competitivo contro le grandi, come nel caso delle due vittorie contro l’Inter. Tuttavia, è fondamentale mantenere quel livello in ogni singola partita. In questo modo, oggi avrebbero potuto essere più vicini alla leadership”.

“Qual è il simbolo della crescita del Milan? Non voglio nominare un singolo giocatore. È il gioco di squadra che conta di più. Ognuno si impegna ad aiutare gli altri. Quest’anno il sistema è cambiato, tutti cercano di dare qualcosa in più. Superano le aspettative. Sia in fase difensiva che offensiva. “