Milan, De Winter in pole dopo la partenza di Thiaw: la situazione
Milan, De Winter in pole dopo la partenza di Thiaw: la situazione

Giulia Benedetti
10 Agosto, 18:12
Koni De Winter
La dirigenza del Milan ha preso la propria decisione. Potrebbe davvero essere De Winter a prendere il posto del partente Malik Thiaw

Il calciomercato del Milan si sta muovendo a ritmo serrato, con una strategia mirata a non farsi trovare scoperto davanti alle inevitabili partenze. L’addio ormai probabile di Malick Thiaw verso il Newcastle ha accelerato la ricerca di un rinforzo difensivo all’altezza, e in questo contesto il nome di Koni De Winter è diventato una priorità assoluta. Il centrale belga, classe 2002, è ritenuto il profilo ideale per inserirsi subito negli schemi rossoneri. L’interesse non è recente, ma nelle ultime ore si è registrata una decisa accelerazione da parte della dirigenza di via Aldo Rossi, che ha già avviato contatti concreti con entourage e club di appartenenza. Il primo passo è stato ottenere il gradimento del giocatore, considerato essenziale per impostare la trattativa con il Genoa su basi solide.

La possibile trattativa

Il dialogo con l’entourage ha avuto esito positivo, e ora si lavora per entrare nella fase calda delle negoziazioni. Sul tavolo ci sono cifre che oscillano tra i 18 e i 20 milioni di euro, con la possibilità di inserire bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione che il Milan ritiene sostenibile, soprattutto in un’ottica di investimento a medio-lungo termine. La priorità della dirigenza è chiudere rapidamente l’accordo con De Winter, per poi passare alla definizione con il Genoa. L’obiettivo è consegnare ad Allegri un rinforzo pronto già in questa settimana, evitando vuoti in organico che potrebbero pesare all’inizio della stagione.

