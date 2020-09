Milan, dalla possibile asta per Paquetà arrivano i soldi per Milenkovic?

Milan, possibile asta per Paquetà

MILANO – Prima l’acquisto di Brahim Diaz, poi le voci su un interesse concreto del Lione passando per la clamorosa non convocazione per scelta tecnica per il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers: la bocciatura di Lucas Paquetà è stata netta ed inequivocabile. Essa lascia, di fatto, solo una possibilità al brasiliano: la cessione.

Lione e Valencia interessati

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero chiede 25 milioni di euro circa per il centrocampista classe 1997. Paquetà gode di ampia stima da parte del direttore sportivo Juninho del Lione, ma i francesi non possono spingersi troppo in avanti senza aver prima piazzato almeno un grande colpo in uscita. Ecco perché anche il Valencia si sarebbe interessato al numero 39, proponendo al Milan prima Kondogbia (ipotesi subito rigettata dal Milan) e poi studiando alcune formule senza contropartite tecniche.

Si sbloccherebbe Milenkovic?

I soldi incassati da un’eventuale cessione di Paquetà sarebbero certamente impiegati di Maldini per l’acquisto di Milenkovic: il Milan, infatti, valuta il difensore circa 20 milioni, mentre la viola viaggia decisamente sopra i trenta.