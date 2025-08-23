Milan-Cremonese, Tare: "Boniface? Forte, vi posso dire che..."

Il Ds rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel prepartita di Milan-Cremonese, toccando anche diversi temi di calciomercato

Ecco l’intervento di Igli Tare, DS rossonero, ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Cremonese: “Per Boniface non si è trattato di ulteriori visite. Conoscevamo già le problematiche passate e stiamo completando tutte le verifiche sulle condizioni del giocatore. Le sue doti non si discutono. Vogliamo prendere la decisione più corretta per questo caso.”

“Una decisione a breve? Certo, il calciomercato sta per chiudersi (ride, ndr). Tra poco ci confronteremo anche con l’allenatore e arriveremo alla scelta definitiva. Una deadline? Non ci mettiamo pressione: semmai la giriamo agli altri.”

“Soddisfatti delle cessioni? Domanda giusta. Dietro il lavoro di questi tre mesi c’è un gruppo fondamentale. Con Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro straordinario nella valorizzazione dei giocatori poi ceduti. È stato un lavoro eccellente di squadra: ognuno ha avuto un ruolo cruciale.”

“Altre uscite come Musah o Chukwueze? Stiamo esaminando tutte le situazioni. Insieme a Max, partita dopo partita, valutiamo le mosse migliori. L’obiettivo è costruire un gruppo forte e ambizioso, una squadra determinata. Questo club e questo stadio lo meritano.”

“Sensazioni? Sono molto emozionato, come chiunque abbia indossato questa maglia. Lavorare per questa società è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa significa impegnarsi: porto umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club insegna che contano le vittorie.”

“Allegri ha chiesto un altro centrale? No.“